13 ноября, 11:54

Ущерб от наводнения в Тоскане оценивается в €2 млрд

Сильнее всего пострадали районы Прато и Ливорно, погибли восемь человек

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор итальянской области Тоскана Эудженио Джани заявил, что наводнение в результате непогоды привело к ущербу в размере €2 млрд.

Как он пояснил, такая оценка опирается на информацию от мэров городов, подвергшихся удару стихии. По словам губернатора, речь идет о не менее чем 30 населенных пунктах. "Мэры наиболее пострадавших городов говорят, что мы приближаемся к €2 млрд. Нам срочно нужны ресурсы для ликвидации последствий бедствия, компенсаций гражданам и проведения профилактических работ по очистке русел", - сказал Джани, который встретился с профильным министром по морям и гражданской защите Нелло Музумечи.

В результате наводнений, вызванных сильными дождями, сильнее всего пострадали районы Прато и Ливорно в Тоскане. Погибли восемь человек. 

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