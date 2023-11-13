В ДНР около 50 тыс. абонентов остались без света после масштабной аварии

В пресс-службе Министерства угля и энергетики региона отметили, что полное возобновление подачи электроэнергии планируется в течение трех дней

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Около 50 тыс. абонентов остаются без электричества в Донецке из-за аварии, которая произошла 12 ноября. Полное возобновление подачи электроэнергии требует замены опоры ЛЭП, которую проведут в течение трех дней, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"На утро 13 ноября было восстановлено энергоснабжение более половины обесточенных абонентов. Частично отсутствует напряжение у потребителей Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Ленинского районов столицы республики", - сообщили в министерстве.

Как уточняет пресс-служба, днем 12 ноября по технологическим причинам были отключены несколько высоковольтных подстанций в Донецке. Без энергоснабжения остались более 110 тыс. бытовых потребителей.

Уточняется, что специалисты энергопредприятий ведут работы по возобновлению подачи электроэнергии. Для полного восстановления энергоснабжения требуется замена высоковольтной опоры линии электропередачи. Срок выполнения работ - три дня.