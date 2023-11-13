Уроженца Коми приговорили к шести годам за финансирование терроризма

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима

ТАСС, 13 ноября. Уроженец Республики Коми приговорен к шести годам колонии общего режима за финансирование запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Приговор вынесен в Вологодской области, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по области.

"В Вологодской области вынесен обвинительный приговор за финансирование терроризма. В ходе проведения УФСБ России по Вологодской области оперативно-разыскных мероприятий выявлена преступная деятельность уроженца Республики Коми 2003 года рождения, являющегося лицом без гражданства, который в 2020 году, находясь в Воркуте, перечислил денежные средства на счет международной террористической организации ИГ, используемый боевиками для организации, подготовки и совершения преступлений террористической направленности, приобретения оружия, боеприпасов, предметов обмундирования и экипировки", - говорится в сообщении.

Следственное подразделение УФСБ РФ по Вологодской области провело расследование преступления по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Второй Западный окружной военный суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначили пять лет лишения свободы.

В связи с тем, что на момент вынесения приговора он отбывал наказание за совершение преступлений по статьям 205.2, 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), окончательно назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом администрирования интернет-сайтов на шесть лет.