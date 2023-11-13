13 ноября, 12:47

Соловьева хотели подорвать в его машине либо отправить к нему курьера с бомбой

При этом перед покушением фигуранты планировали в качестве отвлекающего маневра закидать коктейлями Молотова служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева рассказали, что планировали привести в действие взрывное устройство либо на его личном автомобиле, либо использовать вслепую курьера на автомобиле, который должен был доставить ему еду из ресторана, сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, который приступил к рассмотрению дела по существу.

"Осуществить подрыв, установив СВУ на авто Соловьева, либо заказать ему доставщика пиццы в "Яндекс.Такси" в ВГТРК или к ресторану, где он мог оказаться", - говорится в материалах дела. При этом перед покушением фигуранты планировали в качестве отвлекающего маневра закидать коктейлями Молотова служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы. 

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Россия
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