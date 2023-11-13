В Старобешевском районе ДНР мужчина умер в результате атаки беспилотника ВСУ

Это произошло на территории строительного городка населенного пункта Колоски

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Мирный житель умер в населенном пункте Колоски Старобешевского района ДНР в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Населенный пункт Колоски (Старобешевский район): на территории строительного городка погиб мужчина 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточняет представительство, украинский беспилотник атаковал населенный пункт 13 октября в 10:10.