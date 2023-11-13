В Новосибирске за убийство прохожего на улице арестовали подростка

Он и два его друга ранее ограбили другого прохожего

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Двое подростков 13-ти и 14-ти лет напали с ножом на прохожего на одной из улиц Новосибирска, мужчина скончался на месте. 14-летнему мальчику предъявлено обвинение, он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, вечером 8 ноября 2023 года 14-летний обвиняемый и его друг, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на одной из улиц в Октябрьском районе города Новосибирска, нанесли имеющимся при себе ножом множественные удары прохожему", - говорится в сообщении.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Ранее в тот же день они в компании 17-летнего подростка напали на другого прохожего и ограбили, угрожая металлическим предметом.

14-летнему и 17-летнему подросткам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, будет помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.