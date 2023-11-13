13 ноября, 12:41

В Чувашии возбудили дело после ДТП со школьным автобусом

В аварии пострадали трое детей

ЧЕБОКСАРЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса, в котором пострадали трое детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По факту дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом в Комсомольском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло 12 ноября около 17:40 мск в Комсомольском округе на 71-м км участке дороги Цивильск - Ульяновск. "Водитель школьного автобуса <…> допустил столкновение с движущимся в попутном направлении и остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем Toyota RAV4", - уточнили правоохранители.

По данным управления, в аварии пострадали трое детей, они получили ушибы. В ведомстве добавляют, что после оказания медицинской помощи двое школьников отпущены домой, 12-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу с подозрением на перелом челюсти.

В сообщении, распространенном прокуратурой Чувашии, сообщается, что надзорные ведомства Комсомольского и Батыревского районов проводят проверку соблюдения установленных требований безопасности при организации перевозки детей школьными автобусами.

"Будут установлены обстоятельства выезда детей на школьном автобусе, количество аналогичных транспортных средств, также направлявшихся из Чебоксар в образовательные учреждения Комсомольского и Батыревского округов в указанное время, а также техническое состояние автобусов и соблюдение необходимых предрейсовых процедур их водителями", - поясняют в региональной прокуратуре. 

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