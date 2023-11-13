13 ноября, 13:05

Дерипаска отозвал иск к Осетинской после удаления фрагментов оспариваемого интервью

Адвокат истца Алексей Мельников отметил, что в отношении ответчицы Ольги Романовой исковые требования расширили

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска отозвал иск к журналистке Елизавете Осетинской (признана в РФ иноагентом), после удаления ею оспариваемых фрагментов из интервью. Об этом ТАСС сообщил адвокат истца Алексей Мельников.

"Осетинская удалила все спорные фрагменты из интервью на YouTube, а мы в свою очередь отказались в отношении ее от исковых требований. Ранее мы просили установить судебную неустойку, если она это не сделает добровольно. Думаю, угроза ее выплаты и возможное возложение судебных расходов повлияли на позицию ответчика", - сказал адвокат.

Он отметил, что в отношении ответчицы Ольги Романовой исковые требования расширены. "Теперь мы также оспариваем ее слова в интервью журналистке Гордеевой. Просим суд признать информацию не соответствующей действительности и обязать Романову опубликовать опровержение в своем аккаунте в Twitter (ныне соцсеть X - прим. ТАСС), а также установить ей судебный штраф, если она этого не сделает добровольно", - пояснил адвокат. Заседание по иску пройдет 6 декабря.

Как сообщал ранее Мельников, поводом для обращения бизнесмена в суд стало интервью Ольги Романовой, в котором она сообщила недостоверную информацию о том, что Дерипаске принадлежат частные военные компании, которые действуют на юге России. 

Теги:
РоссияДерипаска, Олег Владимирович
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