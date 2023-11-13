13 ноября, 13:08

В Татарстане теплоход-буксир с двумя баржами сел на мель на Волге

Повреждений судна и розлива топлива нет

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Теплоход-буксир "Тибет" с двумя порожними баржами сел на мель на Волге недалеко от Казани. На борту находятся восемь человек экипажа, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 14:43 от диспетчера водных путей поступило сообщение о посадке на мель теплохода-буксира "Тибет", проект №112, с двумя порожними баржами на 1305-м км реки Волги вблизи Казани, без пострадавших. Повреждений судна и розлива топлива нет. Продуктов питания и топлива на борту достаточно", - говорится в сообщении.

На борту находятся восемь человек экипажа, которые следовали по маршруту Новочебоксарск - Казань. Организовано взаимодействие с капитаном теплохода. 

Теги:
РоссияТатарстан
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