13 ноября, 13:42

СМИ: во Франции десятки школ эвакуировали из-за ложных угроз минирования

По данным издания Nice Matin, отмена занятий коснулась около 1 тыс. учащихся

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Десятки школ в разных регионах Франции получили ложные угрозы минирования, некоторые учебные заведения были эвакуированы. Об этом сообщила газета Nice Matin.

По данным издания, в департаментах Луара, Рона и Эн 22 школы получили угрозы. Отмена занятий коснулась около 1 тыс. учащихся в этих регионах. Ложные сообщения о бомбах были получены по электронной почте в 05:00 (07:00 мск).

Аналогичные инциденты произошли в Ницце (департамент Приморские Альпы), Тулоне (Вар), Лионе, Маноске (Альпы Верхнего Прованса). В Аррасе (Па-де-Кале) сообщения с угрозами получили несколько школ, в том числе лицей Гамбетта, где в октябре был убит учитель.

На территории Франции участились ложные сообщения о минировании транспортных, образовательных и культурных учреждений. Анонимные сообщения начали поступать после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении Аррасе. От его рук погиб учитель литературы Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения. После этого во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. По словам министра-делегата, ответственного за транспорт, Клемана Бона, большинство угроз поступало с электронных адресов, зарегистрированных в Швейцарии. 

Теги:
Франция
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