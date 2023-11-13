В Липецке на мужчину упала береза

Он госпитализирован

ТАСС, 13 ноября. Большая береза упала на мужчину в Липецке, он госпитализирован, сообщила в Telegram-канале мэр Евгения Уваркина.

"На улице Бескрайняя большая береза упала на мужчину. Сейчас он госпитализирован, проходит обследование. Предварительно у пострадавшего зафиксирован перелом ноги. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написала она.

По данным мэра, представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства выехали на место для выяснения всех обстоятельств. "Ситуацию держу на жестком контроле. Будем выяснять причины падения и привлекать к ответственности должностных лиц", - написала Уваркина.