13 ноября, 13:27

В Липецке на мужчину упала береза

Он госпитализирован

ТАСС, 13 ноября. Большая береза упала на мужчину в Липецке, он госпитализирован, сообщила в Telegram-канале мэр Евгения Уваркина.

"На улице Бескрайняя большая береза упала на мужчину. Сейчас он госпитализирован, проходит обследование. Предварительно у пострадавшего зафиксирован перелом ноги. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написала она.

По данным мэра, представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства выехали на место для выяснения всех обстоятельств. "Ситуацию держу на жестком контроле. Будем выяснять причины падения и привлекать к ответственности должностных лиц", - написала Уваркина. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
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