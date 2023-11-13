13 ноября, 14:31

В ХМАО по делу о взятках арестовали одного из начальников миграционного подразделения УМВД

Возбуждено три уголовных дела

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Одного из руководителей подразделения по вопросам миграции УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

"В отношении одного из руководителей подразделения по вопросам миграции УМВД России по ХМАО возбуждены уголовные дела. В результате оперативно-разыскных мероприятий РУ ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подразделения по вопросам миграции, причастной к получению взятки в крупном размере. <…> Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Региональное следственное управление CK России возбудило три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размере). По данным следствия, подозреваемая требовала перечислять ей на карту часть выплаченных премий от подчиненного сотрудника взамен на общее покровительство, а при невыполнении этих требований обещала создать неблагоприятные условия для службы. Помимо этого, она оказала содействие при постановке на учет иностранных работников, а также при оформлении и выдаче патента одной из коммерческих организаций по заранее достигнутой договоренности, направленной на получение взятки. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация