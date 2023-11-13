В ХМАО по делу о взятках арестовали одного из начальников миграционного подразделения УМВД

Возбуждено три уголовных дела

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Одного из руководителей подразделения по вопросам миграции УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

"В отношении одного из руководителей подразделения по вопросам миграции УМВД России по ХМАО возбуждены уголовные дела. В результате оперативно-разыскных мероприятий РУ ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подразделения по вопросам миграции, причастной к получению взятки в крупном размере. <…> Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Региональное следственное управление CK России возбудило три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размере). По данным следствия, подозреваемая требовала перечислять ей на карту часть выплаченных премий от подчиненного сотрудника взамен на общее покровительство, а при невыполнении этих требований обещала создать неблагоприятные условия для службы. Помимо этого, она оказала содействие при постановке на учет иностранных работников, а также при оформлении и выдаче патента одной из коммерческих организаций по заранее достигнутой договоренности, направленной на получение взятки.