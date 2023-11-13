13 ноября, 14:25,
обновлено 13 ноября, 14:48
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что задержанный украинец должен был взорвать объекты инфраструктуры в ДНР

По словам главы региона, мужчина собирал информацию о таких зданиях и передавал ее через соцсети и мессенджеры украинским спецслужбам

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинец, задержанный спецслужбами Донецкой Народной Республики (ДНР) за сбор информации об объектах энергетической инфраструктуры региона, должен был их взорвать. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

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Военная операция на Украине. Онлайн

О задержании гражданина Украины управление ФСБ по региону сообщило 13 ноября. Мужчина собирал данные об объектах жизнеобеспечения региона и передавал их через соцсети и мессенджеры украинским спецслужбам.

"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности, которые выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьезные объекты, не один объект, [диверсий удалось избежать]", - сказал Пушилин в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что действия диверсанта могли создать серьезную проблему населению региона в части обеспечения теплом. Глава ДНР призвал граждан к бдительности и осторожности. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
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