13 ноября, 14:32

Дмитрия Глуховского в третий раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Писателю назначили штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы третий раз оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента, ему назначили штраф в 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Д.А. Глуховского виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей", - сказали в суде. Поводом стали посты писателя в соцсетях.

В июне суд штрафовал Глуховского по аналогичной статье на 40 тыс. рублей, 2 ноября на 50 тыс. рублей.

Минюст РФ внес писателя в реестр СМИ-иноагентов 7 октября 2022 года. Он заочно осужден по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Он заочно арестован и объявлен в розыск.

Согласно открытым данным, писатель имеет гражданство России, Израиля и виды на жительство в Германии и Испании. 

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