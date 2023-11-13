AP: неизвестные пытались проникнуть в машину, перевозившую внучку Байдена

По данным агентства, по ним стреляли

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники американских спецслужб открыли огонь по трем неизвестным, которые пытались проникнуть в автомобиль, перевозивший внучку президента США Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его информации, агенты, которым было поручено защищать внучку президента Наоми Байден, поздно вечером в воскресенье увидели, как три человека разбивают окно внедорожника. Один из агентов открыл огонь, но от выстрелов никто не пострадал, сообщает агентство. Трое человек, пытавшихся проникнуть в автомобиль, смогли скрыться.

Как отмечает AP, в 2023 году в Вашингтоне наблюдается значительный рост числа угонов автомобилей.