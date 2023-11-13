13 ноября, 15:00

На Украине обвинили в госизмене депутата, участвовавшего в раскрутке "пленок Деркача"

В СБУ утверждают, что Александр Дубинский якобы "осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России" и входил в "преступную группу"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады Александру Дубинскому, принимавшему участие в информационной кампании вокруг "пленок Деркача", где, как утверждается, записаны разговоры, которые состоялись в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины.

"Обвинение в государственной измене предъявлено действующему народному депутату Украины", - сообщили в Telegram-канале СБУ. Спецслужба не назвала фамилию фигуранта, но, по данным украинских СМИ, речь идет о Дубинском. Утром некоторые издания со ссылкой на свои источники писали, что у депутата, который находится под домашним арестом по другому обвинению, проходят обыски.

В СБУ утверждают, что депутат якобы "осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России" и входил в "преступную группу", задачей которой было расшатывание общественно-политической ситуации на Украине и дискредитация Киева в глазах международного сообщества.

В качестве одного из примеров этой деятельности в СБУ привели распространение данных о возможном вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. В спецслужбе утверждают, что в "преступную группу" также входил бывший депутат Андрей Деркач, который сейчас находится за пределами Украины, и покинувший страну экс-прокурор Константин Кулик, а руководили их действиями якобы представители российских спецслужб. Фигурантам заочно предъявлены обвинения в госизмене и создании преступного сообщества. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

В СБУ отметили, что в отношении депутата решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении Дубинского сейчас расследуются дела о служебном подлоге и об организации незаконного выезда военнообязанных за границу. 6 ноября суд отправил его под домашний арест. Тогда сам депутат, который активно критикует команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, связал это со своей политической позицией, а также заявил, что окружение Зеленского хочет замять расследование по материалам аудиозаписей, опубликованных в 2020 году Деркачом. По словам Дубинского, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не хотят, чтобы стало известно об их роли в подготовке обнародования этих записей.

"Пленки Деркача"

По утверждению Деркача, на пленках записаны разговоры, которые состоялись в 2015-2016 годах между Байденом и Порошенко. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. Сам Порошенко после публикации этих материалов заявлял, что аудиозаписи сфабрикованы.

Дубинский, участвовавший в привлечении внимания к этому скандалу, попал наряду с Деркачом под санкции США, затем его исключили из партии Зеленского "Слуга народа". После этого он начал активно критиковать деятельность Зеленского и Ермака, а также утверждает, что руководство страны покрывает коррупционные схемы. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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