13 ноября, 15:04
Военная операция на Украине

В Свердловской области возбудили семь уголовных дел по факту терактов на ж/д в 2023 году

В пресс-службе регионального управления отметили, что работа по пресечению террористических действий со стороны жителей региона на железнодорожных объектах ведется с начала СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Семь уголовных дел, по которым обвиняются 12 человек, возбуждено следственным подразделением управления ФСБ РФ по Свердловской области в 2023 году по факту подготовки и осуществления терактов на железной дороге или в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления.

"С момента начала специальной военной операции сотрудники свердловского управления ФСБ ведут работу по пресечению посягательств со стороны жителей региона на железнодорожные объекты. <…> В 2023 году следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено семь уголовных дел, 12 человек обвиняются в осуществлении терактов на железной дороге или в содействии террористической деятельности", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, работа по пресечению террористических действий со стороны жителей региона на железнодорожных объектах ведется с начала СВО. Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева добавила, что среди задержанных есть приверженцы радикальных групп, безработные, а также ранее судимые.

"В каждом случае прослеживается след украинских спецслужб и вооруженных формирований. Установлено, что фигурантов через социальные сети и мессенджеры склоняли к совершению террористических актов в целях нарушения логистики перевозок российской военной техники и устрашения населения, а также воздействия на органы власти Российской Федерации с целью принятия ими решений, в том числе прекращения специальной военной операции", - сказала официальный представитель в эфире телеканала "Россия-1". 

Теги:
РоссияСвердловская областьВоенная операция на Украине
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