13 ноября, 15:12

В Петербурге арестовали директора фирмы за хищение 15 млн рублей у центра Гельмгольца

Руслана Дронова заключили под стражу до 8 января 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу генерального директора фирмы, который, по версии следствия, похитил более 15 млн рублей у московского Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца. Клиника перевела деньги, выделенные Минздравом России в рамках нацпроекта "Здравоохранение", как авансовые платежи за поставку различного оборудования, но подрядчик не исполнил обязательств по контрактам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Дронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Срок меры - 8 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, обвинение Дронову предъявили в пятницу, свою вину он признал в полном объеме. В суде просил о домашнем аресте или запрете определенных действий.

Следствие считает, что с 25 апреля по 25 июля 2022 года Дронов, будучи генеральным директором ООО "Нордвестстрой", по результатам участия в электронных аукционах заключил с ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца" два госконтракта на поставку медицинского оборудования: лазера для селективной трабекулопластики за 11,9 млн рублей и офтальмологического трехмерного оптического когерентного томографа с принадлежностями за 18,5 млн рублей. По условиям договоров заказчик должен был перевести фирме авансовые платежи в размере 50% от контрактных цен. При этом Дронов исполнять свои обязательства не намеревался и, добившись перечисления аванса на общую сумму 15,2 млн рублей, распорядился деньгами по своему усмотрению. 

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РоссияСанкт-Петербург
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