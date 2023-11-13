13 ноября, 15:22

Похищенный у бизнесмена в Новой Москве Porshe нашли сожженным

Также злоумышленник украл 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., два золотых кольца с бриллиантами и несколько часов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Автомобиль Porshe, похищенный из частного дома в Новой Москве, был найден сожженным в гаражах в городе Московский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Автомобиль найден сожженным в гаражах в Московском", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Новой Москвы произошла кража из частного дома. Ночью 12 ноября неизвестный проник через окно в дом директора строительной фирмы, откуда похитил деньги и личные вещи. Всего похищены 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., два золотых кольца с бриллиантами, несколько часов. Скрылся злоумышленник на автомобиле Porsche Taycan бизнесмена. Общий ущерб составил около 38 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). 

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