Под Волгоградом экс-полицейский организовал нарколабораторию

Возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волгоградской области в отношении бывшего сотрудника полиции и его сообщников, которых подозревают в организации производства наркотиков. Изъято более 6,5 кг запрещенного вещества, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего бывшего сотрудника полиции и его сообщников - 27-летнего и 22-летнего мужчин. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). <…> В частном домовладении, служившем лабораторией, обнаружено и изъято более 6,5 кг наркотика, произведенного подозреваемыми", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД России предложил своим знакомым заниматься производством наркотиков для их продажи, на что мужчины согласились. Они вступили в сговор с неизвестным в Интернете, который стал координировать их действия. Они приобрели оборудование для производства наркотиков, которое разместили в арендованное доме в Иловлинском районе Волгоградской области. Часть лабораторного оборудования и химические препараты фигуранты забрали из тайника. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.