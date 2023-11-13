13 ноября, 15:25

В Сочи назначили административный арест мужчине, угрожавшему взорвать гранату

Он получил 10 суток

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Адлерский районный суд Сочи привлек к административной ответственности 20-летнего молодого человека, который в интернете распространил угрозы о совершении насильственных действий в местах массового пребывания людей в Сириусе, угрожая гранатой, которая оказалась, по предварительным данным, страйкбольной, ему назначили 10 суток административного ареста. Об этом сообщает в Telegram-канале полиция федеральной территории Сириус.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена страница в социальной сети, пользователь которой разместил видео и фотоматериалы, содержащие информацию об угрозе совершения насильственных действий в местах массового пребывания людей. При этом он демонстрировал предмет, похожий на гранату. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в судебные органы. Решением Адлерского районного суда молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин был установлен полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, им оказался 20-летний молодой человек. Изъятая у него граната, предварительно, является страйкбольной, назначена экспертиза.

"Кроме того, в отношении задержанного проводится дальнейшая процессуальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям", - добавили в ОМВД России по федеральной территории Сириус. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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