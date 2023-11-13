Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката Навального по делу об экстремизме

Алексея Липцера обвиняют в участии в экстремистском сообществе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в участии в экстремистском сообществе Алексея Липцера - адвоката Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Липцера и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд также рассмотрел апелляцию другого адвоката Навального - Игоря Сергунина и также отставил того под стражей.

Басманный районный суд Москвы 13 октября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех адвокатов Навального: Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

Все три адвоката защищали Навального по делу "Ив Роше", он был признан виновным в мошенничестве.