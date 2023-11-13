13 ноября, 15:37,
обновлено 13 ноября, 16:11

На территории Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,3

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в Иране недалеко от границы с Арменией и Турцией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 86 км к юго-востоку от Еревана. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным агентства Armenpress, толчки магнитудой 2-3 ощущались в Ереване. Портал News.am со ссылкой на очевидцев уточнил, что сильные толчки почувствовали некоторые жители ереванских административных районов Эребуни, Нубарашен и Ачапняк. 

Теги:
АрменияИранТурция
© Информационное агентство ТАСС
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