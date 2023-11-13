13 ноября, 16:15

В Петербурге арестовали обвиняемого по делу о драке в ТЦ

Дмитрия Эпова отправили в СИЗО до 10 января 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО по обвинению в покушении на убийство мужчину, который во время драки в торговом центре столкнул своего оппонента в проем между эскалаторами с высоты второго этажа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Эпова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд избрал стражу по 10 января 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в ночь на 11 ноября Эпов, будучи в алкогольном опьянении, находился в ТРК "Родео Драйв" на проспекте Культуры. В ходе конфликта с ранее незнакомым мужчиной 1986 года рождения он избил его кулаками по голове, после чего столкнул в проем между эскалаторами. Мужчина упал с высоты второго этажа и получил тяжелые травмы, но остался жив, так как ему своевременно оказали медицинскую помощь. 

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РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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