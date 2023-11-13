13 ноября, 16:35

В Москве задержали обвиняемого в похищении и убийстве жителя ЛНР девятилетней давности

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу

ГЕНИЧЕСК, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве обвиняемого в похищении и убийстве жителя Луганска, совершенных в 2014 году, сообщается в Telegram-канале МВД по ЛНР.

"В ходе системной и кропотливой работы полицейскими совместно с коллегами из СК Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан уроженец Ростовской области, причастный к совершению особо тяжкого преступления на территории ЛНР. В октябре 2014 года в лесополосе на территории Луганска было обнаружено тело местного жителя с множественными огнестрельными ранениями. В ходе комплекса специальных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции злоумышленник, причастный к данному преступлению, был установлен. Несмотря на значительный объем проведенных оперативно-разыскных мероприятий в 2014 году, подозреваемому удалось выехать за пределы республики и скрыться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе непрерывной работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты не оставляли попыток установить местонахождение преступника. "После возобновления производства по уголовному делу в октябре текущего года следователем по Артемовскому району Луганска СУ СК России по ЛНР были дополнительно допрошены свидетели, расширен их круг, назначены экспертизы. Местонахождение обвиняемого полицейскими было установлено в кратчайшие сроки, мужчина был задержан в Москве. Ему предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проведен комплекс необходимых следственных действий. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении. 

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