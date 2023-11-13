13 ноября, 18:24
Военная операция на Украине

ВСУ сбросили с БПЛА боеприпас под Курском

Пострадал один человек

ТАСС, 13 ноября. Вооруженные Силы Украины сбросили с беспилотного летательного аппарата боеприпас в селе Горналь Суджанского района Курской области. Осколочные ранения получил мужчина, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

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"Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина", - написал глава региона.

Он добавил, что пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки. После этого мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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