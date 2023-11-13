13 ноября, 16:47

В Вологде столкнулись автобус и 10 легковых машин

Пострадавших нет

ТАСС, 13 ноября. Авария с участием автобуса и 10 легковых машин произошла в Вологде. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области.

"По предварительным данным, сегодня в Вологде в 16:43 мск на спуске с Ленинградского путепровода произошло столкновение маршрутного автобуса марки "Олимп", который следовал по маршруту №16 под управлением водителя 1965 года рождения, и 10 ехавших друг за другом легковых автомобилей", - сообщили ТАСС в управлении.

Сначала автобус наехал на следовавшую впереди машину, затем по цепочке произошло столкновение с остальными. "На место выехала скорая помощь, реанимация, все экстренные службы, но на этот момент за медицинской помощью никто не обращался", - сообщили в пресс-службе управления.

По данным местных соцсетей, водителю автобуса стало плохо за рулем. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. 

Теги:
РоссияВологодская область
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