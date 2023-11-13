Суд в Москве продлил арест экс-владельцу банка "Югра" до 11 января

Алексея Хотина обвиняют в растрате более 23 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом банка "Югра" еще на три месяца продлил срок ареста экс-владельцу кредитного учреждения Алексею Хотину и бывшему президенту банка Алексею Нефедову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых [Алексея] Хотина и [Алексея] Нефедова мера пресечения в виде заключения под стражу продлена еще на три месяца, то есть до 11 января 2024 года", - сказала представитель суда.

Защита обвиняемых уже обжаловала это решение в апелляционной инстанции.

Ранее Замоскворецкий суд ужесточил меру пресечения в отношении президента банка "Югра" Алексея Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу.

Кроме бенефициарного владельца банка "Югра" Алексея Хотина и Нефедова, которому также была ужесточена мера пресечения из-за аналогичных претензий прокуратуры, к уголовной ответственности привлечены и принимают участие в судебном процессе председатель правления кредитного учреждения Дмитрий Шиляев, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. В отношении них неоднократно продлевалась мера пресечения в виде запрета определенных действий, никто из фигурантов дела вину не признает.