В Курской области жителя арестовали за жестокое убийство знакомого

По версии органов предварительного расследования, он отрубил жертве голову топором

ТАСС, 13 ноября. Железногорский городской суд Курской области заключил под стражу 46-летнего мужчину, который подозревается в убийстве знакомого. По версии органов предварительного расследования, он отрубил жертве голову топором, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Железногорским городским судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и девять суток", - говорится в сообщении.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). "Андрей Панин обвиняется в том, что в июне текущего года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 45-летним знакомым нанес ему множественные удары руками, ногами по туловищу и голове, после чего отрубил голову топором. Потерпевший скончался на месте", - добавили в пресс-службе.