13 ноября, 17:37
Военная операция на Украине

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

Разбиты газопровод и линия электропередачи, заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инфраструктурный объект, расположенный в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. <...> Разбиты и газопровод, и линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале. При этом Лысак не уточнил, какой конкретно объект инфраструктуры оказался поврежден.

Ранее в Днепропетровской области и несольких других регионах Украины несколько раз объявляли и затем отменяли воздушную тревогу. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация