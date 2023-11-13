На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

Разбиты газопровод и линия электропередачи, заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инфраструктурный объект, расположенный в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

"Повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. <...> Разбиты и газопровод, и линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале. При этом Лысак не уточнил, какой конкретно объект инфраструктуры оказался поврежден.

Ранее в Днепропетровской области и несольких других регионах Украины несколько раз объявляли и затем отменяли воздушную тревогу.