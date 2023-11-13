В Костроме на 10 дней отменили массовые мероприятия для детей

Это связано с ростом заболеваемости внебольничной пневмонией

КОСТРОМА, 13 ноября. /ТАСС/. Массовые детские мероприятия на 10 дней отменили в Костроме из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

"Эпидемиологические пороги по ОРВИ не превышены, однако фиксируется рост числа внебольничных пневмоний. Чтобы снизить ее распространение, Роспотребнадзор вводит в Костроме карантинные мероприятия. Принято решение на 10 дней приостановить массовые мероприятия с участием детей и работу учреждений допобразования", - говорится в сообщении.

Ситников отметил, что в данных условиях целесообразным было бы продление осенних каникул для школьников. "Напомню, самая низкая детская заболеваемость в регионе была во время ковида, когда был введен сплошной карантин. Это позволяет делать выводы, что школы, детские сады, очевидно, являются местом, где передача заболеваний идет гораздо активнее. Необходимо впредь более качественно прогнозировать, причем задолго, чтобы затем принимать эффективные решения", - привела пресс-служба администрации региона слова губернатора.