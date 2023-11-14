На Сахалине возбудили дело о мошенничестве на сумму около 4 млн рублей

Жительница Южно-Сахалинска перевела неизвестному деньги из-за боязни уголовной ответственности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Жительница Южно-Сахалинска отдала неизвестному около 4 млн рублей из-за боязни понести уголовную ответственность за денежные переводы в одно из недружественных РФ государств, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"Поступило заявление от 57-летней местной жительницы <...>. Сумма общего ущерба составила около 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело", - рассказали в управлении.

По информации полиции, женщине позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил женщине о том, что та якобы финансировала недружественное государство и теперь ей грозит уголовная ответственность. Для избежания уголовной ответственности мошенник сказал женщине взять кредит и возместить ущерб.

По указанию звонившего женщина оформила кредит в банке на сумму 1,2 млн рублей. Далее потерпевшая оформила кредит на 1,5 млн рублей в другом банке, а на следующий день сняла со своего счета 900 тыс. рублей. Все средства женщина обналичила и перевела через банкомат по направленным ей реквизитам.