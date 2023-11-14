14 ноября, 01:57,
обновлено 14 ноября, 02:43

В Краснодаре более 20 улиц остались без света из-за аварии

Отключение электричества произошло в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах

ТАСС, 14 ноября. Аварийное отключение электричества произошло в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах в Краснодаре. Без света остались более 20 улиц.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. Причина - отключение на линии 6-10 кВт, отключилась ПС "ХЛ-4" и 39 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Вольная, Канонирская, Оружейная, Пластунская, Сенокосная, Лукьяненко, Молодежная, Бригадная, Шоссейная, Карасунский ВО", - сообщили в Telegram-канале единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

В Центральном округе отключены 18 трансформаторных подстанций. Без света остались улицы Воронежская, Стасова, 1-й Кузнечный Зарой, Айвазовского, Димитрова, Обрывная, Центральный ВО.

В Прикубанском округе отключены 33 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии оказались Ейское шоссе, улицы Новосельская, Целиноградская, Новотитаровская, Декоративная, 9-я Тихая, Прикубанский ВО.

По информации ЕДДС, на месте работает аварийная бригада. Время восстановления энергоснабжения уточняется. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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