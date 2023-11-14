В Приморье тигр напал на сторожа пасеки

Пострадавшего госпитализировали

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Один человек госпитализирован после нападения амурского тигра в Кировском районе Приморского края, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"В Кировском районе произошла встреча тигра с человеком. Сейчас инспекторы Охотнадзора и полиция работают на месте происшествия. <...> Специалистам предстоит найти тигра", - рассказал Арамилев.

Он уточнил, что, по словам участника инцидента, тигр напал на сторожа пасеки в Кировском районе. Хозяин пасеки с оружием поспешил на помощь и выстрелил в сторону животного. В настоящее время тигра ищут, в причинах его поведения будут разбираться специалисты. Не исключено, что зверь уже был ранен до встречи с людьми, что и вызвало нападение, добавил Арамилев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморья, пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы в состоянии средней степени тяжести. Врачи отметили множественные рваные раны. Оказана вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день состояние пациента стабильное.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он занесен в Красные книги России и Международного союза охраны природы. В настоящее время в России насчитываются около 750 амурских тигров.