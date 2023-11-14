14 ноября, 03:34

В Приамурье иностранка пыталась вывезти останки доисторического носорога

Стоимость фрагментов рога вымершего животного оценили в 1,7 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Иностранка пыталась вывезти через пункт пропуска в Амурской области останки доисторического животного. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области пресечена попытка вывоза за границу предметов, представляющих культурную ценность. В смешанном пункте пропуска через государственную границу РФ "Благовещенск" выявлена иностранная гражданка, которая пыталась вывезти под одеждой, с сокрытием от таможенного и пограничного контролей, предметы", - говорится в сообщении.

По результатам экспертиз, проведенных Институтом геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН и Торгово-промышленной палатой Амурской области, установлено, что изъятые предметы являются фрагментами рога шерстистого носорога, возраст которого насчитывает около 13 тыс. лет. Стоимость предметов оценили в 1,7 млн рублей, их общий вес составил 3,2 кг.

В действиях иностранки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). На данный момент уголовное дело не возбуждено, женщина находится на свободе, но под контролем ведомства. 

Теги:
РоссияАмурская область
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