14 ноября, 04:31

Около половины населения Буйнакска остались без воды из-за аварии

В МУП "Буйнакскводоканал" уточнили, что авария на водоводе возникла в связи с проводимыми пуско-наладочными работами

ТАСС, 14 ноября. Более 30 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии на центральном водоводе в дагестанском Буйнакске. Подключение ожидается только в среду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"На центральном водоводе "Чиркей-Буйнакск" произошла авария, ориентировочное время завершение работ - 15 ноября 18:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). Под отключение попадают: население - 30 805 человек, в том числе детей - 10 850" - говорится в сообщении.

Население Буйнакска - около 65 тыс. человек.

Отмечается, что для организации подвоза воды населению задействованы 10 единиц техники. Как уточнили в МУП "Буйнакскводоканал", авария на водоводе возникла в связи с проводимыми пуско-наладочными работами. 

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РоссияДагестан
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