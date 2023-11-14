14 ноября, 04:31

Суд в Бурятии потребовал отремонтировать дамбу, из-за которой затопило участок БАМа

ЧП произошло рядом с селом Холодным Северо-Байкальского района региона

УЛАН-УДЭ, 14 ноября. /ТАСС/. Северобайкальский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал местные власти отремонтировать дамбу, из-за разрушения которой в августе затопило участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Установлено, что гидротехническое сооружение является объектом муниципальной собственности. Вместе с тем органом местного самоуправления его капитальный ремонт не проводился. Указанное обстоятельство стало одной из причин размытия дамбы. В связи с этим прокурор в суд направил исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности провести капитальный ремонт дамбы. Северобайкальский городской суд иск прокуратуры удовлетворил", - сообщили в пресс-службе, добавив, что решение суда в законную силу не вступило.

В ведомстве напомнили, что ЧП произошло рядом с селом Холодным Северо-Байкальского района Бурятии. В результате затопило 200 метров региональной автодороги, было повреждено 1,8 тыс. метров железнодорожного полотна. "Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку во исполнение поручения заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина", - отметили в пресс-службе.

19 августа в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии из-за обильных осадков была частично разрушена дамба. В результате размыло железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по данному участку железнодорожного пути было закрыто до 23 августа, объявлялся режим ЧС. Для возобновления железнодорожного сообщения задействовали 250 человек, 59 единиц техники.

В начале октября поврежденный участок БАМа полностью восстановили: отремонтировали 1,8 км железнодорожного полотна, 21 опору контактной сети. Дамбу укрепили на протяжении 300 метров. 

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