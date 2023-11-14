В Москве арестовали двух обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части

Мужчины планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под стражу 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева, которые готовили диверсию на территории одной из воинских частей Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Михеева Ю.В. и Мельникова М.К., обвиняемых по п. "в" ч. 2. ст. 281 УК РФ (диверсия с посягательством на объекты ВС РФ)", - рассказали в суде.

По версии следствия, обвиняемые готовились совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. В первый раз они пришли к ограждению объекта, чтобы разведать обстановку. Через несколько дней они прибыли к воинской части с бутылками с зажигательной смесью, где были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ. Следствие полагает, что Михеев и Мельников действовали по заданию одной из украинских спецслужб.

Если арестованных признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.