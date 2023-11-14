В Москве возбудили дело после ДТП с такси и пешеходами

В результате аварии пострадали пять человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП на Варшавском шоссе в Москве, где пострадали пять человек, в том числе четверо пешеходов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что за рулем такси, спровоцировавшем столкновение, находился приезжий из бывшей советской республики без регистрации.

ДТП произошло накануне вечером на Варшавском шоссе в районе дома 37. Водитель автомобиля такси Volkswagen столкнулся с ожидающими разрешающий сигнал светофора автомобилями Hyundai и Toyota, после чего такси загорелось. От столкновения автомобиль Hyundai по инерции совершил наезд на пешеходов. Всего в ДТП пострадали пять человек - четыре пешехода и пассажир такси.