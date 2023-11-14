В Москве пассажир на станции метро "Багратионовская" ушел в тоннель и попал под поезд

В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пассажир спрыгнул на пути на станции "Багратионовская" Филевской линии Московского метрополитена и ушел в тоннель, где попал под прибывающий поезд. Состояние пострадавшего уточняется, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На станции метро "Багратионовская" пассажир спрыгнул с платформы на пути и пошел в тоннель, где столкнулся с прибывающим поездом. В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о том, что на "Багратионовской" пассажир оказался на путях и попал под прибывающий поезд. "По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на Филевской линии нет движения поездов между "Киевской" и "Кунцевской" из-за человека на пути. Позже движение стали вводить в график.