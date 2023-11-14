14 ноября, 05:27

В Москве пассажир на станции метро "Багратионовская" ушел в тоннель и попал под поезд

В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пассажир спрыгнул на пути на станции "Багратионовская" Филевской линии Московского метрополитена и ушел в тоннель, где попал под прибывающий поезд. Состояние пострадавшего уточняется, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На станции метро "Багратионовская" пассажир спрыгнул с платформы на пути и пошел в тоннель, где столкнулся с прибывающим поездом. В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о том, что на "Багратионовской" пассажир оказался на путях и попал под прибывающий поезд. "По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на Филевской линии нет движения поездов между "Киевской" и "Кунцевской" из-за человека на пути. Позже движение стали вводить в график. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация