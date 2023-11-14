В Сан-Франциско ограбили съемочную группу Чешского телевидения

Она была направлена в город для подготовки репортажей о предстоящей встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Съемочная группа Чешского телевидения, направленная для подготовки репортажей о предстоящей в Сан-Франциско в среду встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, была ограблена в этом городе на севере Калифорнии. Об этом сообщила газета The San Francisco Standard.

Трое грабителей, угрожая оружием, отобрали у съемочной группы, состоящей из корреспондента и оператора, оборудование. Затем на автомобиле они скрылись с места преступления. Стоимость похищенного составляет $18 тыс. Полиция Сан-Франциско разыскивает злоумышленников.

Газета отмечает, что ограбление чешских журналистов негативно отразится на престиже города.