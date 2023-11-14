На севшем на мель танкере "Виктория" началась перекачка топлива на берег

Перекачку производят специалисты Морспасслужбы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты морской спасательной службы начали процесс перекачки на берег топлива с танкера "Виктория", севшего на мель у юго-западного побережья Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в управлении по делам ГО и ЧС Невельского района.

"С обеда начали передачу топлива с аварийного судна на берег на бензовозы. Перекачку производят специалисты Морспасслужбы. Они планируют закончить передачу дизтоплива в автоцистерны к четвергу и затем приступить к снятию судна с мели", - сказал собеседник агентства.

10 ноября танкер "Виктория" (порт приписки Владивосток) выбросило на мель в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района. Капитан подал сигнал бедствия. На борту находятся 10 членов экипажа, пострадавших нет, разлива топлива на тот момент не было, запас продуктов питания и воды на борту имеется. Вечером того же дня к танкеру на помощь из порта Корсаков (юг Сахалина) пришло спасательное судно "Отто Шмидт".

По информации капитана, у судна не работает главный двигатель, повреждена группа рулевого управления. В пятницу был запущен аварийный дизель-генератор, так как танкер оказался обесточенным. Экипаж вел мониторинг количества топлива в танках судна. Изменений по его объему не было, но в превентивных целях выставили боновые заграждения - 100 м по обоим бортам судна. Всего на борту находилось 760 тонн топлива: 700 тонн в качестве груза для Сахалина и 60 тонн - для нужд самого танкера.