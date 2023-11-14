У пострадавших обнаружили сальмонеллу

ТАСС, 14 ноября. В Оренбурге четыре человека отравились едой из ресторана "Съели сумели". У них обнаружили сальмонеллу, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Зарегистрировано 4 случая острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию ресторана "Съели сумели". У всех заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла", - сообщили в управлении, уточнив, что пострадавшие получают медицинскую помощь в стационаре и амбулаторных условиях.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ресторана: обследование больных, сотрудников производства и медосмотр персонала. Работа предприятия общественного питания приостановлена до решения суда, сотрудники отстранены от работы.