14 ноября, 05:53

В Оренбурге четыре человека отравились едой из ресторана "Съели сумели"

У пострадавших обнаружили сальмонеллу

ТАСС, 14 ноября. В Оренбурге четыре человека отравились едой из ресторана "Съели сумели". У них обнаружили сальмонеллу, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Зарегистрировано 4 случая острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию ресторана "Съели сумели". У всех заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла", - сообщили в управлении, уточнив, что пострадавшие получают медицинскую помощь в стационаре и амбулаторных условиях.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ресторана: обследование больных, сотрудников производства и медосмотр персонала. Работа предприятия общественного питания приостановлена до решения суда, сотрудники отстранены от работы. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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