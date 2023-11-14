Трассу "Приморское полукольцо" перекрыли в сторону Калининграда из-за ДТП с бензовозом

Пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Бензовоз опрокинулся на федеральной автотрассе "Приморское полукольцо", соединяющей приморские города в Калининградской области с Калининградом. Пострадавших нет, дорога перекрыта в сторону Калининграда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областной ГИБДД.

"В связи с устранением последствий дорожно-транспортного происшествия на 31-м км автодороги "Приморское Полукольцо" направление в сторону Калининграда, временно закрыто движение ориентировочно до 08:30 (09:30 мск)", - говорится в сообщении.

По данным областного УМВД, ДТП произошло 14 ноября около 00:05 по местному времени (01:05 мск), бензовоз опрокинулся на автотрассе в направлении Калининграда. "По предварительным данным, водитель уснул за рулем, допустил наезд на дорожное ограждение, после чего произошло опрокидывание грузового автомобиля (автоцистерны). На месте ДТП произошел разлив ГСМ", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного УМВД. Водитель 1984 года рождения, по предварительным данным, не пострадал.

Прокуратура области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.