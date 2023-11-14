В Татарстане сняли с мели теплоход-буксир с двумя баржами на Волге

В результате происшествия никто не пострадал

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Теплоход-буксир "Тибет" с двумя порожними баржами, севший на мель на Волге недалеко от Казани, снят с мели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"Сегодня в 04:00 теплоход сняли с мели", - говорится в сообщении.

В понедельник днем от диспетчера водных путей поступило сообщение о посадке на мель теплохода-буксира "Тибет" с двумя порожними баржами на 1 305-м км реки Волги вблизи Казани. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждений судна и разлива топлива не произошло. Теплоход следовал по маршруту Новочебоксарск - Казань, на борту находились восемь человек экипажа.