В Челябинске сотрудники ФСБ предотвратили теракт

По версии следствия, обвиняемый является сторонником идеологии украинской националистической организации

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Террористический акт в одном из административных зданий Челябинска предотвратили сотрудники управления ФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Управление ФСБ России по Челябинской области пресекло противоправную деятельность жителя региона, планировавшего совершить террористический акт в Челябинске. Следственным органом УФСБ в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным управления, мужчина является сторонником идеологии украинской националистической организации. Для совершения теракта он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.

В пресс-службе добавили, что суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.