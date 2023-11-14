ФСБ пресекла нелегальный канал поставок черной икры и осетровых в Волгоградскую область

Общая стоимость изъятого у браконьеров превышает 15 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту незаконного оборота черной икры и рыбы осетровых пород общей стоимостью более 15 млн рублей. Подозреваемые задержаны с поличным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

"Пресечен нелегальный канал поступления в регион черной икры и рыбы осетровых видов, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации. <…> По материалам УФСБ России по Волгоградской области следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258. 1 УК РФ", - сказали в пресс-службе, уточнив, что общая стоимость изъятого у браконьеров превышает 15 млн рублей.

По данным ведомства, оперативники задержали с поличным при перевозке и сбыте биоресурсов членов межэтнической организованной преступной группы, причастной к организации незаконного оборота икры и рыбы осетровых видов на территории Южного федерального округа.

При задержании и проведении обысков у подозреваемых изъято 40 полулитровых банок черной икры белуги и осетра, около полтонны рыбы осетровых видов, 650 браконьерских орудий лова, 5 моторных лодок, а также 2,7 млн рублей, полученных от продажи товара. Согласно заключению специалистов, осетры, предположительно, являются дикими, а банки с икрой изготовлены кустарным способом.