14 ноября, 06:51

На севере Сахалина зафиксировали проблемы с отоплением в детском саду

Прокуратура организовала проверку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Температурный режим в детском саду "Теремок" в Александровск-Сахалинском районе на севере Сахалина не соответствует норме из-за проблем с отоплением учреждения. Ситуацию взяли на контроль местные власти, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Ситуация с низким температурным режимом в учреждении взята на контроль", - рассказал собеседник агентства и добавил, что причины сложившейся ситуации выясняются.

В пресс-службе прокуратуры Сахалинской области журналистам сообщили, что организовали проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.

По информации СМИ, по поводу температурного режима к властям обратились местные жители. Родители детей отметили, что в учреждении сейчас "жуткий холод", воспитатели просят одевать детей как можно теплее. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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