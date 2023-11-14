На Урале школьник убил свою несовершеннолетнюю девушку и ее мать

Возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге по факту убийства школьником своей несовершеннолетней девушки и ее матери. Об этом журналисту ТАСС сообщили в СК РФ по Свердловской области.

"Уголовное дело возбуждено по статье по части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающий ответственность за убийство двух лиц. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, подозреваемый допрашивается по обстоятельствам уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

Как корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, лично потерпевших и подозреваемого оперативно установили сотрудники уголовного розыска. "Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения. Подозреваемым является молодой человек 2007 года рождения", - уточнили в пресс-службе УМВД.