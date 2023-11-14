14 ноября, 07:13

В Екатеринбурге около 700 учеников школы эвакуировали из-за пожара в здании

Проводится проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 700 учеников и 50 сотрудников эвакуированы из здания школы № 154 в Ленинском районе Екатеринбурга из-за возгорания. По этому инциденту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"По предварительной информации, 14 ноября 2023 года, около 11 часов под лестничным маршем крыльца (с уличной стороны) школы № 154, расположенной по бульвару Денисова - Уральского в Екатеринбурге произошло возгорание. Из здания эвакуированы порядка 700 учащихся, 50 педагогов и сотрудников школы. Предварительно, пострадавших не имеется", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, причины возгорания устанавливаются. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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